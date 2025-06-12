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影／病主法簽署率低？林靜儀：檢討流程增加簽署意願

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
針對立委抨擊病主法簽署率太低，衛福部次長林靜儀表示，衛福部會讓整個流程更加順利，希望增加更多病人及家屬簽署的意願。記者杜建重／攝影
針對立委抨擊病主法簽署率太低，衛福部次長林靜儀表示，衛福部會讓整個流程更加順利，希望增加更多病人及家屬簽署的意願。記者杜建重／攝影

立法院社會福利及衛環委員會上午舉行「病人自主權利法修法」公聽會，針對立委抨擊簽署率太低，衛福部次長林靜儀表示，這是很複雜嚴肅的議題，衛福部會讓整個流程更加順利，希望增加更多病人及家屬簽署的意願。

林靜儀說，我們朝向讓大眾對於自己未來的醫療決策有一定程度的了解，因為病主法主要簽署的很多細節，事實上有蠻大需要好好去了解的空間，並且它是一個很重要的決策。林靜儀指出。我們賦予病主法簽署之後的效力越強，或者讓它可禁性越高，其實更前端更重要的事情就是如何讓民眾更清楚的了解知道，這整個相關的醫療程序對他會造成什麼樣的影響，或對他的家屬會造成什麼樣的影響。

林靜儀強調病主法其實已經實施幾年了，而且在不同的生命周期，不同的生命時期，你會對於自己未來可能會做的一些相關醫療的想法，可能也會有所變動，所以這是一個很複雜很嚴肅的議題，我們希望大家盡量來了解之後，如果願意簽署，我們會讓整個流程能夠比較順利，

病主法 林靜儀

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