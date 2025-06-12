熱帶低壓下午雨區將擴全台！粉專：今夜登陸或擦邊過「3縣市慎防」

醫師人力短缺加劇，有醫師預估，今年急診醫師離職人數恐破百人。年輕醫師不是出走，就是不願投入，醫療現場青黃不接。急診科醫師直言，急診早無淡季，全年如同旺季，馬不停蹄，看不見盡頭。衛福部宣布投入40億元健

2025-06-12 10:40