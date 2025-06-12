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熱帶低壓下午雨區將擴全台！粉專：今夜登陸或擦邊過「3縣市慎防」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓外圍環流持續移入，宜蘭、花蓮、台東、恆春、北海岸陣陣大雨及風勢。本報資料照片
熱帶低壓外圍環流持續移入，宜蘭、花蓮、台東、恆春、北海岸陣陣大雨及風勢。本報資料照片

目前太平洋地區除了輕颱蝴蝶，還有昨晚生成的今年第二號熱帶性低氣壓。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓外圍環流持續移入，宜蘭、花蓮台東、恆春、北海岸陣陣大雨及風勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下半天隨著熱帶低壓主體靠近，雨區將擴及全台，今夜登陸或擦邊過時，宜蘭、花蓮、台東要特別注意劇烈天氣發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。󠀠

熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

花蓮 台東

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