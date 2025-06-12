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心跳停止後器捐惹議！ 林靜儀：擔心家屬受衝擊 下午將說明
宜蘭某醫院執行器捐時，因捐贈者仍使用葉克膜，但通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。衛福部次長林靜儀指出，該案件已經請器捐病主中心調查，雖考量捐贈者家屬受到衝擊，但今天下午將公開說明並釐清相關內容。
宜蘭的器捐爭議已由人體器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心展開調查，並預計在今下午開記者會說明爭議。林靜儀說，擔心家屬在相關過程，隱私、心理層面等受到不小衝擊，但會根據掌握狀況對外說明釐清。
衛福部醫事司副司長劉玉菁日前表示，這次事件的器捐屬於心臟停止後器捐，依規定必須在撤除維生設備，例如葉克膜等，等到心跳完全停止，觀察5分鐘才能確認死亡；之後才會有檢察官相驗，進入後續捐贈流程。
劉玉菁說，實務上各檢察官參與時間與作法不同，有些在葉克膜仍運作時，就到場並全程紀錄，也有人選擇病患死亡、身體清理後再相驗。目前檢察官應該在哪個階段介入，並無明確規定，實際上多由醫院配合各地檢察官的要求。只要是「非病死」個案，都必須由司法單位確認死因無涉犯罪後，才能進行捐贈、喪葬等後續流程。
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