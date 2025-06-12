搶救鉛中毒分秒必爭 長庚研發檢驗晶片 一滴血10分鐘揪出

過去國內曾發生中藥材違法使用硃砂，導致多人鉛中毒，年紀最小的受害者僅5歲。過去鉛中毒需要透過大型質譜儀等檢驗，且至少需時24小時。林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學合作，開發「橋狀薄膜型奈米力學晶片」，只需要一滴血，10分鐘內就能判別患者是否鉛中毒，該晶片甫完成開發，後續將推廣使用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣從2000年起禁用含鉛汽油，但是臨床上不乏鉛中毒案例，實驗室一年至少會收到百件以上檢驗鉛案件，過去尚未禁止含鉛汽油時，鉛中毒大多與使用高級汽油有關，如今鉛中毒多因職業因素，如工業排放廢氣、農藥殘留等。

顏宗海表示，台灣重金屬中毒以四大類為主，鉛、鎘、汞、砷，無論哪一種重金屬中毒，傳統只能使用原子吸收光譜或感應耦合電漿質譜儀檢測，雖然具有高靈敏度和準確性，但通常需要在實驗室進行，操作複雜、成本高昂且耗時，難以滿足即時檢測的需求，從送件到得到報告，至少需要24小時。

顏宗海表示，鉛中毒患者通常有身性損傷，如貧血、不明腹部絞痛、過動症、心血管疾病、慢性腎臟疾病、不孕等，影響從造血系統到消化、循環、神經及泌尿生殖系統。當成年人血中鉛濃度高於10μg／dL，或者孩童血鉛濃度高於3.5μg／dL時，就需要使用螯合劑進行治療。

為了把握治療時間，林口長庚、台北科技大學和長庚大學利用互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術結合微機電系統（MEMS），開發出橋狀薄膜型奈米力學晶片，可大幅增加對鉛離子的吸附能力，新型奈米複合材料感測器對鉛離子的靈敏度提高了七倍。

長庚大學機械工程系副教授顏毅廣表示，團隊所開發的橋狀薄膜型奈米力學感測晶片，是利用標準化的CMOS結合MEMS製程製造。當感測層與血樣中的鉛離子接觸時，會產生表面應力變化，進而引起橋狀薄膜結構的形變。位於橋式結構兩端的壓阻器會將這些微小的形變，轉換為可測量的電阻變化，計算出血液中的鉛離子濃度，且可以測到的最低濃度達0.012ug／dL，是相當靈敏的檢測方法。

顏毅廣表示，團隊也對感測器進行了臨床驗證，同時和林口長庚原子吸收光譜法的數據進行比對，結果顯示所開發的感測器是可信的。

顏宗海表示，奈米力學感測感測器的優點是低成本、高靈敏度、一次性使用，而且只需約5uL、一滴血的少量檢體，就可以快速偵測出血鉛濃度。同時其可攜式的特性，還能減少檢體收集與運輸過程中的誤差、減少檢測結果的等待時間、及方便患者隨時隨地檢測等優點。臨床上當病人的血鉛濃度偏高，且合併有鉛中毒症狀時，臨床醫師就可以開立鉛中毒的螯合劑來治療中毒患者，大幅提升醫療效率，及時挽救病患。