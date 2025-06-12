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氣象署發布新北這三區高溫警報 呼籲減少戶外運動
今天上午至中央氣象署發布新北市樹林、三峽、鶯歌區高溫將達36度，呼籲民眾減少戶外活動，避免劇烈運動等。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則表示，目前觀察雲層逐漸進入北台灣，板橋也開始下雨，預期溫度將不會攀升過熱。
氣象署今早公布新北西南區將出現36度高溫，呼籲民眾注意補充水分，慎防熱傷害。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則說，原本預測低壓靠過來後，新北東半邊下雨，東風過山後山脈西半邊將出現高溫。
不過目前觀察山脈溪邊雲層進入市區，板橋也已經開始下雨，氣溫攀升的狀況就不會很明顯，比較值得觀察的是今日的雨勢，注意下大雨的狀況發生。
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