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天候不佳馬祖南北竿機場一度暫停起降 影響2架次

中央社／ 台北12日電

民航局指出，受到天候不佳影響，上午馬祖南、北竿機場一度暫停起降，目前已經恢復，共影響2架次航班

中央氣象署表示，今天熱帶性低氣壓接近影響，水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，其中台東地區有局部豪雨發生的機率，而中部以北地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

受到天候不佳影響，上午也影響馬祖航班起降，民航局指出，南、北竿機場清晨6時30分起暫停航班起降，上午8時恢復，兩座機場各有1架次航班受影響。

馬祖 航班 機場

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