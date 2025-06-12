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7月5日地震預言＋攻台示警再起！AIT發文曝避難包清單 網喊：馬上整理

聯合新聞網／ 綜合報導
美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）分享避難包內容物。圖／GPT生成
美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）分享避難包內容物。圖／GPT生成

近來地震、極端氣候等突發事件頻傳，不少民眾開始重視防災準備。美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）吉祥物阿米牛於社群平台分享他的「避難包開箱」，提醒大家平時備妥避難物資的重要性。

AIT在臉書貼文中表示：「隨時備好避難包，才能在突發狀況下快速應對，不慌不忙。」他也公開自己的避難包內容，包括重要文件、飲用水與糧食、醫療用品與常備藥物、手電筒與電子設備、保暖衣物、個人衛生用品與手機充電器等。

貼文一出，不少網友紛紛留言表示「有備無患，任何天災人禍都可以使用，無需恐慌」、「大家一起來準備好避難包」、「來整理一下」。也有網友補充建議，可另外準備哨子、小型收音機、現金與身分證影本等緊急應變物品，讓準備更加完善。

防災專家提醒，避難包應定期檢查與更新，特別是食品與藥品的保存期限，並依照家庭成員，如老人、小孩或寵物調整內容。平時多一分準備，災難來臨時就能多一分安心，民眾不妨參考阿米牛的分享，打造專屬的緊急避難包。

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