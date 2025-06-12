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低壓帶北抬+熱帶低壓逼近 南部慎防雷雨轟炸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天下半天至明天清晨，熱帶性低氣壓將逐漸北上，通過東部海面後，進入北部海域，為最接近台灣的時段，期間將對東部及北部來些降雨影響。本報資料照片
今天下半天至明天清晨，熱帶性低氣壓將逐漸北上，通過東部海面後，進入北部海域，為最接近台灣的時段，期間將對東部及北部來些降雨影響。本報資料照片

今天的天氣將有些明顯的轉變了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，隨著副熱帶高壓東退減弱，南方低壓帶順勢北抬，且於巴士海峽將有一熱帶性低氣壓正逐漸靠近台灣，因此位處迎風側的東部已受其外圍環流影響，轉為陰有短暫陣雨的天氣。

他說，今天下半天至明天清晨，此熱帶性低氣壓將逐漸北上，通過東部海面後，進入北部海域，為最接近台灣的時段，期間將對東部及北部來些降雨影響。

而由於隨低壓帶北抬，也將漸由南風轉為西南風環境，林孝儒表示，因此轉為迎風側的中南部也將容易降雨發生，普遍為多雲或陰有短暫陣雨或雷雨的天氣。

今明兩天各地天氣不穩定，林孝儒表示，外出記得攜帶雨具，留意降雨的變化。氣溫方面，雖因降雨而高溫減緩，但體感仍偏悶熱，預測高溫約29至34度，低溫約25至28度。

周末起熱帶性低氣壓級遠離，林孝儒表示，北部及東部相對恢復較穩定天氣，僅以午後熱對流帶來短暫陣雨或偶雷雨為主，早晚相對較穩定。

而台灣持續受低壓帶西南風影響，林孝儒表示，因此迎風側的中南部仍容易有降雨影響，為陰時多雲有短暫陣雨或雷雨天氣。各地氣溫則又略有回升，預測高溫約30至35度，低溫約26至29度。

至於輕度颱風蝴蝶動態，林孝儒表示，蝴蝶颱風今明兩天將位於南海趨向海南島，周末將持續朝北轉東北方登陸中國華南地區後減弱消散，對台灣是沒有直接的天氣影響。

今明至周末受低壓帶及熱帶性低氣壓靠近，各地天氣不穩定，有短暫陣雨或伴隨雷雨可能，外出活動請攜帶雨具，留意天氣變化。下周起才逐漸有機會隨副熱帶高壓西伸，而回到較典型的夏季型天氣，各地早晚天氣可較穩定，僅午後熱對流帶來短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 雷雨

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