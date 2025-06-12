昨有地震今又恐大雨 鄭明典：近日避免前往山區

今天熱帶性低氣壓接近，易有短延時強降雨；前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天有地震，山區又可能有大雨，這幾天請避免前往山區。

中央氣象署說，今天東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區有局部豪雨發生的機率，東北部、南部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部、東北部地區及北部山區午後亦有局部大雨。

明天熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部、中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。