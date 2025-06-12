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熱低壓今晚掃過北台…北市已測得6級陣風 晚降雨更明顯

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
受熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，目前台北市區內已有3級平均風和6級陣風發生，預估熱低壓會於今日晚間至明日上午通過北台灣近海，屆時台北市將發生較顯著的雨勢。聯合報系資料照片
受熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，目前台北市區內已有3級平均風和6級陣風發生，預估熱低壓會於今日晚間至明日上午通過北台灣近海，屆時台北市將發生較顯著的雨勢。聯合報系資料照片

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風力偏強，目前台北市區內已有3級平均風和6級陣風發生，台北市災防辦提醒，預估今天白天的平地陣風可達6至7級，入夜後才減弱至4至5級，請戶外工作或活動的民眾多加留意。

另外，低壓擾動94W已於昨日晚間20時增強為熱帶性低氣壓，位於台北南南東方約900公里之海面上，以時速29公里向北北西快速移動，後續發展成颱機率低。

北市災防辦表示，熱帶性低氣壓會於今日晚間至明日上午通過北台灣近海，屆時台北市將發生較顯著的雨勢。

北市災害防救辦公室已通報相關局處加強相關整備工作。第一，建管處、新工處及勞檢處要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施加強穩固，其中位於戶外配（變）電所周遭之帆布及廣告物列為加強宣導及防範重點。

第二，公園處針對路樹穩固部分加強巡檢，並預為備妥搶救量能。第三北捷針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物的巡檢。

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