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賈新興分析有利梅雨環境 實際為這4天
5、6月為梅雨季，今年的有利梅雨環境到底是如何？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，初步資料顯示，今年實際的有利梅雨環境為6月1日至6月4日。
賈新興PO出5月1日至6月10日實際梅雨環境指標的平地測站日平均累積雨量圖，他說，6月1日至6月4日算是紅線和藍線都同時大於零，且持續3-4天以上；5月29日至5月31日雖然紅線達標，但藍線5月30日至5月31日才跟上。
賈新興說，從未來10天的預測顯示，梅雨鋒面的影響似乎是沒有。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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