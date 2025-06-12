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大便警示！40歲男排出這顏色糞便驚覺罹癌 5種顏色反映病因

香港01／ 撰文／田中貴
上廁所示意圖。圖／ingimage
上廁所示意圖。圖／ingimage

糞便可反映身體健康狀況，台灣1名醫生表示，1名40多歲男病人一直沒有醫治膽結石問題，並指其大便呈灰白色，醫生經檢查後，發現除了膽結石掉到膽管之外，膽汁和胰液的出口交界有1個大約2厘米的「壺腹瘤」，惡化成壺腹癌，已轉移到淋巴位置。醫生指出糞便一旦呈現灰白色，代表可能和膽道結石或腫瘤有關，另有4種色反映身體不同問題，呼籲市民要多加留意。

男病人大便灰白色

外科醫生陳榮堅在其facebook專頁表示，涉事男病人40多歲，求醫時表示大約5年前被診斷出有膽結石，「很抗拒開刀，每次不舒服都是靠藥物控制」，感覺今次無法控制，「肚子很痛，而且大便是灰白色的」，加上家人形容其臉色變黃，所以才肯前來求醫。

壺腹瘤轉移至淋巴

陳醫生初步懷疑是膽結石掉到膽管，因此安排進行電腦斷層檢查，除了膽結石掉到膽管之外，膽汁和胰液的出口交界有1個壺腹瘤，大約2厘米，壺腹瘤通常大過2厘米，「是壺腹癌的機率相當高」，需要同時切除膽囊、膽管的遠端、十二指腸、胰臟頭以及部份胃部，這位男病人的壺腹瘤甚至轉移至淋巴，接受相關手術後，仍然要進行電療和化療。

陳醫生指出，其實從糞便的顏色，就能看出一些疾病的徵兆︰

1. 鮮紅色

可能和大腸癌、下消化道出血、靠近肛門口痔瘡相關，抑或極大量的消化道出血，例如胃出血。

2. 黑色：

可能和胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血有關。

3. 灰白色

可能和膽道結石或腫瘤有關。

4. 青色加腹瀉

比較常見的是病毒感染。

5. 鮮黃色加腹瀉

若再伴隨肛門灼熱或疼痛的話，細菌感染機率比較高。

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文章授權轉載自《香港01》

醫生 膽結石 淋巴 大便 壺腹癌

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