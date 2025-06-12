東半部明顯雨勢 賈新興：因熱帶低壓氣流和台灣地形交互作用

目前太平洋地區有輕度颱風蝴蝶，和熱帶性低氣壓TD02。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，蝴蝶颱風和TD02，基本上就是在整個季風低壓帶中。今天台東及花東交界的雨，為TD02的氣流和台灣地形的交互作用，對台東及花東交界帶來明顯雨勢。

近期天氣，賈新興說，今天花東及恆春至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後竹苗以南及宜蘭有局部短暫陣雨。明天西半部及花東有局部短暫陣雨，午後北北基宜轉有局部短暫雨。周六苗栗以南及花東有局部短暫雨，午後桃園以北山區及宜蘭轉有局部短暫陣雨。明天至周六，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

他表示，周日台南以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以北山區、宜蘭山區及南投有零星短暫雨。下周一苗栗以南有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。周日至下周一台東有局部火燒風發生的機率。下周二台南以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，午後西半部及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。下周四，午後嘉義以南及各地山區有零星短暫陣雨。下周五，午後西半部有局部短暫陣雨。下周六，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

至於颱風動態，賈新興表示，位於海南島東南方的輕度颱風蝴蝶，預估其朝海南島及中國廣西的方向前進機率較高，持續觀察其後續發展及移動趨勢。