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昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

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昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂1情況

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
第99號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
第99號顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

昨晚7時震央在台灣東部海域的芮氏規模6.4顯著有感地震，中央氣象署針對台北市等21個縣市發布災防告警訊息，包括連江縣民眾也收到。不少網友驚訝，收到國家級警報約10秒之後，才感受到地震，對於提前預警10秒之多直呼神奇。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，還是得肯定中央氣象署這一次有先發布國家級警報，盡管高估了規模，只要能達成防災目的即成功。

全台不少人感受到這起地震，「觀氣象看天氣」表示，或許最大振幅沒有非常劇烈，大家反而印象深刻在長時間持續低頻率搖晃，這完全證實隱沒帶型地震特徵。

「觀氣象看天氣」表示，以今年來說，琉球海溝至花東近海就發生了不少次規模5至6的中型地震，其中，5月5日的地震和2022年3月23日的規模6.7地震，震央與今天相似，就拿2022年3月23日的地震來比較，雖然規模有差距，不過還是能看出相似特質，震度放大效應出現在苗栗市以南、中彰雲嘉南花、台東市以北，其他像是新竹丘陵、五分山、新店雙和都屬於局部地形放大效應。

真正會釀災的地震，「觀氣象看天氣」表示，須具備高地動速度及地動加速度合而為一，搭配起來，中南部平地跟東部才是最危險的，因為能量是往西偏西南西傳遞，特別是當用6.7的規模來看，更可發現北部震度雖有增加、但沒太大幅度，反而高屏震感變強了不少，即能證明。

另外，地震發生後5小時，直到今天凌晨0時1分才有芮氏規模5.0的餘震，直到今晨也只有1起餘震。「觀氣象看天氣」表示，更弔詭的在於，這種強度的地震，所引發的有感餘震至少要有5起，偏偏到今天凌晨也才1起而已，不禁令人擔憂，只能祈禱接下來這幾天暴雨發生的同時，不要再出現更大的地震了。

「觀氣象看天氣」表示，台東山區應做好防範，面對暴雨跟可能的餘震。海溝即隱沒帶地震，震央只要差一點點仍然會有所不同，唯一不變的是低頻波長周期地震動，高樓層請固定好家具。此震央非屬於地震空白帶。目前專家所指的危險區應該是在震央東北方，而透過中央大學模擬，該區發生強震的能量傳遞為正西偏西北西。

※以上言論僅供學術討論之用，應以中央氣象署為準。

最大地動速度圖。圖／中央氣象署提供
最大地動速度圖。圖／中央氣象署提供
最大地動加速度圖。圖／中央氣象署提供
最大地動加速度圖。圖／中央氣象署提供
震度圖。圖／中央氣象署提供
震度圖。圖／中央氣象署提供

餘震 氣象署 地震 國家級警報

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