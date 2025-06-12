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熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

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熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天劇烈降雨以東半部及南部機率最高、下午起範圍漸擴大；明天各地皆應注意；周六南部持續有劇烈降雨的機率。本報資料照片
今天劇烈降雨以東半部及南部機率最高、下午起範圍漸擴大；明天各地皆應注意；周六南部持續有劇烈降雨的機率。本報資料照片

昨天各地區最高氣溫約在37至39度，最高溫是高雄內門區38.5度，至於今晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地氣溫因降雨而稍降，仍悶熱。北部24至36度、中部23至36度、南部23至33度、東部23至31度。

吳德榮表示，今天至周六，輕颱蝴蝶外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢；今、明兩天熱帶低壓更會帶來強風，並增強東半部及南部的雨勢。今天劇烈降雨以東半部及南部機率最高、下午起範圍漸擴大；明天各地皆應注意；周六南部持續有劇烈降雨的機率。

周日水氣減少，各地恢復晴時多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。吳德榮表示，下周一至下周三各地晴時多雲，天氣炎熱；但水氣增多，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。下周四至下周六各地晴時多雲，天氣炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，原橫跨菲律賓的大低壓環流內，有兩個的熱帶擾動發展，西側已率先發展成蝴蝶颱風，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱蝴蝶將受太平洋高壓導引，向西北西轉北，先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸向東北迴轉。明天登陸海南島前，強度達最強，但仍僅為輕颱，登陸後即逐漸減弱。

至於東側的熱帶擾動，吳德榮表示，則發展成結構鬆散的熱帶低壓，歐洲系集模式（ECMWF）路徑模擬圖顯示，其朝台灣直撲而來。今起3天除了大低壓環流帶來極不穩定的天氣，今、明兩天熱帶低壓更會帶來局部強風、並增強東半部及南部的雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

原橫跨菲律賓的大低壓環流内，有兩個的熱帶擾動發展，西側已率先發展成輕颱蝴蝶，東側的熱帶擾動則發展成結構鬆散的熱帶低壓。歐洲系集模式路徑模擬圖（右圖，取自weathernerd）顯示，熱帶低壓朝台灣直撲而來。圖／取自「洩天機教室」專欄
原橫跨菲律賓的大低壓環流内，有兩個的熱帶擾動發展，西側已率先發展成輕颱蝴蝶，東側的熱帶擾動則發展成結構鬆散的熱帶低壓。歐洲系集模式路徑模擬圖（右圖，取自weathernerd）顯示，熱帶低壓朝台灣直撲而來。圖／取自「洩天機教室」專欄

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