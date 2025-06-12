蝴蝶殘骸「升格」熱低今將掃過台灣 不排除登陸 南部、花東降雨熱點

目前太平洋地區有輕度颱風蝴蝶和今年第2號熱帶性低氣壓。蝴蝶颱風不來台，但把偏南風帶上台灣，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上蝴蝶颱風的殘骸也已經另外發展成熱帶性低氣壓，預計一起掃過台灣，未來幾天，會有一段多雨的日子。南部、花東是降雨熱點，要特別注意。󠀠

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1000百帕，在在鵝鑾鼻東南方440公里的海面上，向北北西移動，時速33公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高氣壓穩定推送下，熱帶性低氣壓移動速度很快，預計今天下午進入台灣東部海域，夜晚至明天清晨間，通過台北、宜蘭、花蓮之間。目前看來有機會登陸，也有可能僅是擦邊而過。󠀠

至於這個熱帶性低氣壓會不會變颱風？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於接近陸地、時間有限，它能增強的空間不大，再加上很靠近陸地，發展會受到抑制甚至破壞。「機會渺茫，很拚就是了」。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓通過之際，花蓮、台東、恆春、蘭嶼、綠島、宜蘭、東北角一帶，今天下半天到明天上午，注意強降雨與強風。當熱帶性低氣壓抵達台灣東北角後，將開始牽引西南風水氣，明天白天雨區會迅速擴展到嘉義、台南、高雄、屏東等地，並會出現一陣陣大雨。