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潮濕空氣來了！鄭明典：全台受影響 提防短延時強降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天熱帶性低氣壓接近，易有短延時強降雨，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區有局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照
今天熱帶性低氣壓接近，易有短延時強降雨，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區有局部豪雨發生的機率。聯合報系資料照

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，季風槽的帶動，由熱帶來的潮濕空氣前緣，昨晚已到達台灣東南外海，台灣的天氣將逐漸受影響。

他說，先到的是東南風，之後會轉西南風，會愈來愈不穩定，影響區域也會由東南側、東側到南側，接著全台灣都會受影響。東南方來的氣流，裡面可能有小低壓，會讓雨區更集中，帶來局部性的短延時強降雨，需要提防。

中央氣象署說，今天熱帶性低氣壓接近，易有短延時強降雨，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其中東南部地區有局部豪雨發生的機率，東北部、南部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部、東北部地區及北部山區午後亦有局部大雨。

明天熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部、中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

今、明兩天南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

馬祖 雷雨 澎湖

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