熱低不排除擦邊台灣陸地北上！這些地區影響最劇烈 成颱機率曝

中央氣象署說，輕度颱風蝴蝶今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方1200公里海面上，以每小時10公里速度，向西北西轉西北進行。而昨晚生成的熱帶性低氣壓，在巴士海峽，向北北西移動，時速33公里，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大。

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1000百帕，在在鵝鑾鼻東南方440公里的海面上，向北北西移動，時速33公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓今天有機會經過台灣附近或在東部近海北上，全球模式則多半認為會直接經過台灣陸地北上，到周五基本上已經進入東海並持續遠離。沒有意外的話，變颱風的機會不高，但後續仍可以注意。

隨著熱帶性低氣壓接近，吳聖宇說，昨晚到今天一整天的降雨主要集中在花東、恆春半島以及南部山區，西半部桃園以南山區午後仍有熱對流雷雨機會。

他說，周五隨著熱帶性低氣壓北上，引進較明顯的偏南風水氣，台中以南地區、花東地區及恆春半島持續要注意較明顯的降雨，北部、宜蘭則可能有午後熱對流雷雨，天氣將是很不穩定的一天。周末則是要看蝴蝶颱風登陸減弱後的變化。