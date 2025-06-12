熱帶性低氣壓特報 低氣壓北抬降雨增慎防劇烈天氣

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1000百帕，在在鵝鑾鼻東南方440公里的海面上，向北北西移動，時速33公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

今天低氣壓逐漸接近，水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，而中部以北地區雲量亦增多，午後有短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，亦有大雨發生的機率，整日降雨機率高，且強對流易伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，今天因雲多降雨，各地高溫略降，中南部及東半部為30至33度，而北部仍可以來到33至35度，至於低溫普遍為26至28度，感受仍較溫暖悶熱。

基隆北海岸、恆春半島及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今天起基隆北海岸、東半部、南部沿海及恆春半島、澎湖易有長浪出現的機率，海邊活動注意。

澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為陰時多雲，氣溫方面，澎湖27至32度，金門26至32度，馬祖26至30度。

輕度颱風蝴蝶朝西北西方向前進，預估會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移，其中，菲律賓東方海面的低氣壓已增強為熱帶性低氣壓，今天起台灣會受到此低壓帶影響，花、東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動特別注意安全。

明天熱帶性低氣壓影響，環境風場為偏南風，易有短延時強降雨，降雨範圍廣，全台降雨機率高；南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，宜、花及中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，而北部地區亦有局部短暫陣雨，尤其是南部地區降雨明顯，有局部大雨甚至豪雨發生的機率，東半部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率。

周六低壓帶影響，但環境風場漸轉西南風，東半部地區雨勢將會稍緩和，降雨熱區為迎風面的中南部地區，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

周日至下周三西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中下周一、下周二中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

本周南海至菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響台灣附近天氣的程度。

下周四至下周六太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部沿海地區有零星短暫陣雨。