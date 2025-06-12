一段被遺忘的歷史 李靜芳歌仔戲團將演繹在地動人故事

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」將一段漸被遺忘的南投「草屯北勢湳仔洪家」與「霧峰林家」的恩怨情仇搬上舞台。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」將一段漸被遺忘的南投「草屯北勢湳仔洪家」與「霧峰林家」的恩怨情仇搬上舞台。圖／李靜芳歌仔戲團提供

李靜芳歌仔戲團不僅是南投傑出演藝團隊，團長李靜芳也在彰化大竹國小、台中大墩文化中心開班教授歌仔戲，今年推出的新戲「洪旗婆」將在6月21、22日上演，將一段漸被遺忘的南投「草屯北勢湳仔洪家」與「霧峰林家」的恩怨情仇搬上舞台，為在地文史留下珍貴紀錄。

李靜芳歌仔戲團今年獲傳藝中心補助推出新戲「洪旗婆」，難得的是李靜芳爭取在南投縣文化局演藝廳演出，她說，以往中部演藝廳售票演出相較於南北都會區推票更困難，但她仍爭取回南投家鄉演出，因為故事的主角就是在地人，也希望藉由好戲拓展中部藝文欣賞人口，更讓她感動的是因長年在彰化大竹國小社團教歌仔戲，校長及老師也將包遊覽車帶學生到南投賞戲。

目前李靜芳也在就讀東海大學表演藝術與創作碩士學位學程，「洪旗婆」文本發想即是來自於她做田野調查時發現在清朝戴潮春事件中，戴潮春的大將洪欉即是草屯北勢湳仔洪家人，在當地還有「洪爺公」的廟，但現今文獻記載已相當有限，決定改編成可歌可泣的大時代故事。

金曲獎得主李靜芳集編、導、演於一身，更邀請戲曲界唱將張麗春、吳奇聰、張閔鈞等實力派演員領銜主演。飾演洪欉妻子的李靜芳與飾演林家老夫人的張麗春有深刻的對手戲，演繹烽火歲月中二名堅強女性的無奈與哀愁。

售票資訊：https://www.opentix.life/event/1902922424604614657

李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」即將上演，劇團緊鑼密鼓排練中。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」即將上演，劇團緊鑼密鼓排練中。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」將一段漸被遺忘的南投「草屯北勢湳仔洪家」與「霧峰林家」的恩怨情仇搬上舞台。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」將一段漸被遺忘的南投「草屯北勢湳仔洪家」與「霧峰林家」的恩怨情仇搬上舞台。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳做田野調查時還發現草屯鳥嘴潭旁的「洪爺公」廟。 圖／李靜芳提供
李靜芳做田野調查時還發現草屯鳥嘴潭旁的「洪爺公」廟。 圖／李靜芳提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」即將上演，劇團緊鑼密鼓排練中。圖／李靜芳歌仔戲團提供
李靜芳歌仔戲團今年新戲「洪旗婆」即將上演，劇團緊鑼密鼓排練中。圖／李靜芳歌仔戲團提供

歌仔戲 彰化 南投縣

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