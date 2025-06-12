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凌晨0時1分臺東近海規模5.0地震 花蓮震度達4級
根據中央氣象署地震觀測網資料，2025年6月12日凌晨0時1分，臺東縣近海發生芮氏規模5.0地震，震央位於北緯23.39度、東經121.54度，距離臺東縣政府北北東方約80.7公里，震源深度34.5公里。
此次地震影響範圍廣泛，其中花蓮縣地區最大震度達4級，臺東縣與彰化縣為3級；南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺中市與苗栗縣則測得2級震度。高雄市、臺南市、嘉義市、宜蘭縣、新竹縣及新北市等地感受到1級震度。
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