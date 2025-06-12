雪山主峰單攻 折返建議時點公布

雪山主峰是雪霸國家公園最受歡迎的路線之一，不少山友選擇「單攻」一日完成登頂與下山。不過，路線艱難、風險較高，雪霸國家公園管理處提醒，山友若在上午11時未抵達三六九山莊，應立即下撤。

雪管處指出，雪山主峰來回全程約22公里，總高低落差達3500公尺，單攻行程對體能要求極高。一般需耗時約14小時完成，途中更可能遭遇午後濃霧、降雨，影響路徑辨識及行進速度，增加迷途或摸黑下山的風險。

雪管處表示，山友若在上午11時前尚未抵達三六九山莊，就應立即返程，因三六九距登山口7公里處，到主峰差4公里。過去曾有山友因錯估體力、延遲行程，導致在天黑後迷途，甚至因高山症發病而需動員搜救。今年雪季曾有兩名裝備不足山友在雨中遲至上午11時30分才抵達七卡山莊，仍執意登頂，結果天黑後迷失方向，所幸志工馳援並安置在臨時營地，避免憾事。

雪管處強調，目前並未強制設置檢查點，但11時「折返建議」，主要考量後段地形更陡峭、海拔迅速升高，登頂後的下山路程往往得在天色昏暗中進行，極易出現失溫、跌倒或迷途等風險。山友若執意前行，不僅危及自身，也浪費救難資源。