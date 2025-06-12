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健康你我他／遇奧病友干擾 整夜難眠

聯合報／ 文／畢雪琳（北市大安）
同房病友製造噪音不斷，干擾我和老伴整夜無法成眠。圖／畢雪琳提供
同房病友製造噪音不斷，干擾我和老伴整夜無法成眠。圖／畢雪琳提供

去年過年前，老伴整夜強忍右下腹痛，天亮後，請兒子載我們去醫院急診，醫師判斷是「急性盲腸炎」，但得做必要檢驗。經過四、五小時，值班外科醫師幽默跟老伴道恭喜，說他還很年輕，確實得了年輕人才常發生的盲腸炎。由於周末開刀房有空，醫師馬上幫老伴動手術，住進雙人病房，一切順利。

想不到噩夢從此開始。同房一位吊著點滴、行動不太方便、年紀也比我們大的病友，聲音中氣十足，不時就冒出一句三字經，常按鈴叫護理師、找麻煩。一下子要她們幫忙扶起身，推輪椅到廁所，一下子又說想喝水，要倒水餵他喝。

他還將電視開得很大聲，卻睡到打呼，我們只好請護理師來幫忙關小、關掉。在夜裡，他又整個清醒，掛嘴邊的三字經、呼吸器的低頻噪音、找麻煩的按鈴聲，干擾我和老伴整夜無法成眠。護理師只有很無奈地替這樣的病人跟我們說對不起。

幾次陪病經驗，首次碰到這麼惡質的「奧」病友，我們能忍，卻不禁要替那些護理師感到心疼。熬了一夜，終於天亮了，等醫師來巡房時，我說明一整夜情況，迫不及待詢問：「如不能換房，能否出院？」

當醫師說可以出院時，我和老伴都欣喜若狂，急忙辦了出院手續、收拾東西，像是遇劫時狼狽的落荒而逃般，速速離開了醫院。

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