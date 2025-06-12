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73%年輕人近視 新型雷射手術降低乾眼風險
國人近視比率高，據國際近視研究學會2020年調查顯示，全球約30%人口近視，台灣近視人口比率在全球排名前三，18至24歲民眾，每100人就有73人近視。民眾除了配戴眼鏡、隱形眼鏡矯正外，不少人會接受近視雷射，但最擔心術後出現乾眼症副作用，醫師指出，隨技術進步，乾眼症發生率也隨之下降。
大學眼科眼科醫師洪國磯說，新型近視雷射手術，只需要在眼部以飛秒雷射技術，開出0.2公分大小傷口，比微創手術定義傷口1公分更低，不到10秒就能完成單眼手術。現在的手術時間，屏除準備時間，幾乎能在幾分鐘內完成。
不少人擔心原本就已經有乾眼症的患者，若接受近視雷射手術，乾眼症恐會加劇。洪國磯說，舊式的雷射手術可能會有此問題，但選擇新型手術的患者，術後多表示症狀未加劇，甚至點眼藥水機率變少。
大學眼科院長葉威毅表示，雷射手術1990年發展至今，安全性穩定性已提升，且新型雷射手術透過人工智慧（AI）輔助，可設定個人化參數，依照民眾用眼習慣及眼睛條件，客製化調整，降低術後發生水霧、眩光、乾眼等機率。
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