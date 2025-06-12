兒少情緒障礙 民團籲正名神經多樣性

新北市某國中半年內接連發生3名學生墜樓，其中2名學生疑似罹患憂鬱症。台灣每年新增包括過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙兒約三千名。不少家長因擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，而延誤就醫。專家及民團推動正名運動，統稱「神經多樣性」，撕掉負面標籤，提高就醫意願。

亞東醫院神經醫學部中心主任暨台灣青少年神經多樣性行動協會籌備會召集人甄瑞興表示，「失智症」以往被稱為「老人痴呆」，充滿負面形象。「思覺失調症」前身為「精神分裂症」，讓社會大眾較難接納患者，病人及家屬常遭社區居民排擠，這也讓病家不願意面對疾病，接受治療。

歐美、日本先進國家已將這些好發於青少年的情緒障礙疾病，改稱「神經多樣性」，因為每個人大腦發育有其獨特性，不再視為疾病或異常。在正名後，這類學童、青少年不必再承受汙名化，被貼上標籤，家長更能夠積極陪同孩童接收治療、心理諮商，以免錯過黃金治療期（13歲之前）。

目前兒少心理健康就醫率2.8%，國教行動聯盟理事長王瀚陽說，許多家長不敢帶孩子就醫，原因是「陪同就醫，就是承認自家孩子生病了」，擔心孩子被貼上標籤。為此，醫界及民團積極推動「神經多樣性」正名運動，減少標籤化、汙名化，創造尊重差異的社會氛圍。

為了照護「神經多樣性」孩童，提供確實有效的臨床治療，亞東醫院、國教聯盟、台灣青少年精神多樣性行動協會於6月21日假亞東醫院舉辦「2025台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會」，首度引進美國與香港的「生活導師」（Life Coach）概念，深入探討「青少年生活導師制度」及實際運作模式。