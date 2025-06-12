外科 神刀手／換心權威魏崢 行醫50年換心500顆

魏崢說，心臟外科醫師的使命，就是救人。記者蘇健忠／攝影 振興醫院院長魏崢是換心權威，寫下台灣首例換心後成功存活紀錄，為台灣心臟移植醫學開啟新紀元。

國防醫學院第二名畢業的魏崢，當年原想當內科且是精神科醫師，但第一名選了內科，他只好選擇走外科，而外科最熱門的是泌尿外科、一般外科，甚至整形外科、大腸直腸外科，都被學長選完，只剩下「最冷門」的心臟外科。那時的手術沒有現在進步，當心臟外科醫師等於天天在「收屍」。

有一天，魏崢跟著當時三總心臟外科主任俞紹基巡房，主任對他說：「就是你了，加入心臟外科吧。」身為軍人就是服從，因此他「硬著頭皮都要選」。俞紹基就成為他的啟蒙老師，除了訓練他的外科技巧，還要求他寫論文走上教職，可說是臨床與教學並進。在行醫路上，魏崢勤奮努力，32歲即升上三總心臟血管外科主任。

喜歡挑戰 充滿了成就感

選擇心臟外科是否為正確選擇？魏崢坦言，「我不知道，人生的路不可能走第二次。」但他認為自己適合做一名心臟外科醫師，原因有三：一是認命，不會和別人比較，只想好好的把眼前工作做好；二是不在乎錢，心臟外科賺不了錢；三是喜歡接受挑戰，當完成別人無法完成的手術時，內心充滿了成就感。

魏崢的第一例心臟移植成功手術，歷經波折。當時捐贈者的心臟收縮狀況不好，擔心移植失敗，讓他一度猶豫。他打電話請教在芝加哥大學的學長、麻醉科權威林重遠教授，鼓勵他「機會來了，就要把握住。」並建議調整捐贈者心臟用藥。

魏崢依建議努力一夜後，第二天捐贈者的心臟功能完全恢復正常，立刻進行換心手術，從摘下捐贈者的心臟到完成移植，只花了58分鐘，順利完成心臟移植手術，更寫下台灣首例換心成功存活的紀錄。

魏崢(左)正在進行心臟手術。圖／魏崢提供

「進行每一台換心手術時，腦海中都會考量手術過程、捐贈者及受贈者狀況，許多被其他醫師認為不適合移植的心臟，在我的手上移植成功，是我憑直覺與經驗判斷，選擇全力拚搏。」魏崢說，部分醫師對於捐贈者心臟品質要求太高，但受贈者已命在垂危，必須緊急移植，救人性命。

除換心手術，魏崢更擅長冠狀動脈繞道、瓣膜及主動脈置換等手術，手術時間最長的一台是同時置換三尖瓣與主動脈，術後他留在病人的病床旁，包括手術及觀察時間長達20多小時，「對於還有機會可以活命的患者，我一定拚盡全力，把病人救回來」。

按摩病人心臟 曾達6小時

魏崢更曾用手直接按摩患者心臟長達6小時。那時他是住院醫師，接受冠狀動脈繞道手術的患者，一度心跳暫停，他直接按摩心臟，病人就醒過來，手一停病人就昏迷，他只好不斷地按摩心臟，按摩到手都抽筋了，現場醫師輪替持續6小時，隨後手術成功，才把患者救回。

「心臟外科醫師的使命，就是救人。」魏崢說，心臟外科醫師必須有使命感、責任感，他從醫以來，每月都開檢討會議，開誠布公檢討失敗案例，塑造團隊文化，已持續50年。學習別人手術失敗的經驗，分享自己手術失敗的經驗，才會進步，「醫師的面子不重要，病人的性命比什麼都重要」。

教學無保留 關注AI應用

魏崢說，人都會老，現在就是積極訓練年輕醫師，無私的傳承，教學毫無保留，傳承與創新並重，像建立心室輔助器的標準流程、訣竅，或是主動脈剝離、心肌肥厚症等手術，希望年輕醫師超過自己，讓台灣心臟外科手術更向前邁進。「如果以後我需要心臟手術時，可以放心的讓年輕醫師開刀」。

魏崢相當關注醫學創新與AI應用，認為應將正確經驗與方法加以撰寫並公開，讓AI累積準確資源，應將臨床經驗以科學或影音形式分享，並在國際會議或直播示範手術，推動透明、開放的學習文化。前輩經驗寶貴，但AI可整合全球經驗，讓後輩及全球心臟外科醫師受益。

魏崢

●年齡：75歲

●現任：振興醫院院長

●紀錄：

1988年帶領心臟移植團隊完成首例台灣長期存活心臟移植案例

1998年完成全球首例自體心臟移植

2001年全球首例以不輸血方式，為2歲幼童成功移植心臟

●手術次數：

換心超過500顆

●手掌長寬：

17.5×14.5公分(東方成年男性18×18公分)