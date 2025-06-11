農保覆蓋率僅5成 立委：保單內容不符需求

農業部自二○二一年施行農業保險法，截至今年四月底止，農保覆蓋率為百分之五十三點七，不過立委指出，整體覆蓋率依舊不足，甚至漁業相關農保覆蓋率更僅百分之二點七，要求農業部推出的保單應更符合農民需求，修正農保補助上限金額。

農業部長陳駿季承諾表示，會設計更符合農民需求的保單，但是仍應維持補助上限規定為宜。

昨天立法院經濟委員會審查農業保險法第十條條文修正草案。立委陳亭妃指出，雖然整體農保覆蓋率達百分之五十三點七，但部分農漁項目的覆蓋率特別低，例如養蜂產業截至今年四月底的覆蓋率僅百分之零點七，漁業更僅百分之二點七，問題在於保單品項不夠廣泛，目前僅廿八品項、四十四張保單，保單設計應該更符合農民需求。

另根據農業保險法規定，該法施行後五年內的保費補助以百分之七十五為上限，第六年後則以百分之六十為上限。

立委謝衣鳯表示，二○二○年的年均溫廿四點六度創下最熱紀錄，豪雨天數也有增加的趨勢，二○一九到二○二三年天災造成的農損約五四○億元，極端氣候為從農風險帶來高度不確定性，應設立農保保費遞減補助上限的落日條款，因此本次修正增列主管機關應定期檢討、調整補助比率。

陳駿季表示，目前最重要的是要提升保單品質，並設計符合農民需求的保單，刪除補助比率上限將等同無補助比率範圍，將產生法規不明確的情形，農業部現行以補助百分之五十為原則，並鼓勵地方政府加碼補助。