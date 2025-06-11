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我們是有信仰的人 屏東王船纪錄片「匠師與信仰」首映

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
三年一科的東港迎王平安祭典是台灣最知名的民俗祭典之一。圖／屏東縣政府提供
三年一科的東港迎王平安祭典是台灣最知名的民俗祭典之一。圖／屏東縣政府提供

「我們是有信仰的人，而王船是無形的。」屏東十位國寶級王船匠師傾盡半生心力，為三年一科的東港迎王平安祭典打造王船；祭典中的王船一夕燒盡，為了留下記憶，他們親手打造一艘王船永久典藏於屏東縣王船文化館。此一過程紀錄於「匠師與信仰」紀錄片中，今天下午於台北松菸誠品電影院舉行首映。

片中五位匠師潘鳳得、陳明益、謝春長、蔡文化、蔡財安親自出席首映會，獲頒傳統工藝保存者登錄證書。這批逾七十歲的匠師，多數從小學便開始學習建造王船，傳承古法雕琢每一細節。「王船不只是信仰，更代表先民的海洋智慧。」匠師們表示，只要王爺公保佑，無論如何都得做下去，「因為這就是我們的使命。」

「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。馮建彰表示，拍攝此片最重要的是完成「傳承」這件事，也樂意將這部片提供給相關文化藝術系所。

一艘王船耗資千萬，卻在一夕消失。「民俗祭典往往只是記錄當下，很少人知道打造祭典的過程。」文化部次長李靜慧表示，王船文化館和紀錄片是留下文化記憶的重要方式，屏東縣政府透過展覽與影像，讓世界看見台灣的文化。

屏東縣長周春米臨時有重要會議無法出席首映會，副縣長黃國榮代表出席。他表示，位於東港的王船文化館，是全台首座以國家級無形文化資產「迎王祭典」為主題的文化場館，期望透過紀錄片的播映，讓社會大眾與國際觀眾都能體會來自屏東的迎王船文化。

●「匠師與信仰」將於6月12日起在公視+串流平台獨家上架4K版，也將在TaiwanPlus、CNEX電視頻道首播，7月21日晚上10點在小公視播出。

屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東王船紀錄片「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時一年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。圖／屏東縣政府提供
屏東縣副縣長黃國榮（左）及文化部政務次長李靜慧(圖右)頒發傳統工藝保存者登錄證書給蔡文化（左二起）、蔡財安、潘鳳得、陳明益、謝春長等五位匠師。記者胡經周／攝影
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屏東王船紀錄片「匠師與信仰」於台北松菸誠品電影院舉行首映，會後舉行大合照。記者胡經周／攝影
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王船 屏東縣政府 信仰

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