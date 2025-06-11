阿茲海默症新藥上看150萬元 專家籲不符條件也別放棄自己

阿茲海默症針劑新藥上市與啟用，對許多患者帶來希望。天主教失智老人基金會指出，根據研究結果，新藥可延後輕度失智症病情退化4至5年，推估國內符合藥物使用的患者近10萬人，但18個月全自費檢查與藥物使用金額達150萬元，為患者帶來希望，也帶來巨大財務壓力，呼籲不符用藥條件的輕度失智者，不要放棄自己。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑指出，根據基金會28年來的實務服務經驗與參考國內外研究，失智症本來就是高成本疾病，失智症病程一般8至10年，隨著愈早確診，也有高達15至20年以上者。這段時間，若請外籍看護照顧、使用長照2.0、或送養護中心，或家人自行照顧，每年平均照顧負擔超過50萬元，整個病程照顧經費可能高達400至1000萬元。

陳俊佑指出，若能早期診斷，符合這2款藥物使用，雖然150萬元是一大筆費用，若病患壽命長度不改變，或可視為提前使用以後的3年照顧費用，但患者與照顧者生活品質可以因此提升。

陳俊佑指出，雖然這2款治療藥物可清除腦中「類澱粉蛋白」，但據研究，對認知功能改善並無直接幫助。因此，民眾要知道單靠藥物並不足以應對失智症，更重要的是要及早進行生活型態再設計「六大關鍵行動」：就是腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足的睡眠及慢性病管理。不符用藥條件的輕度失智者，也不要放棄自己。

天主教失智老人基金會紀錄片「與失智共舞」中，紀錄3位主角的故事，一位是今年98歲，確診失智已24年還念完大學、碩士的林添發，歷經中風確診失智12年，至今還維持正常大腦功能的劉仁海牧師、已經活躍於失智倡議確診近10年，仍維持輕度失智的白婉芝老師，陳俊佑指出，他們雖然用的是舊的失智症治療藥物，但透過自身與全家人健腦生活型態的養成，讓自己的疾病維持輕度狀況多年。

由台大教授毛慧芬、台北護理健康大學教授黃秀梨、副教授李仰慈、成功大學助理教授張玲慧、輔英科大助理教授蘇姵綺，於112年在宜蘭縣完成的「12周健腦生活型態再造」課程，針對138位65歲以上民眾，進行前後測與統計分析，長者的認知、肌力、生活功能、健康總分進步達統計顯著水準，營養口牙、幸福感也提升，長者預防及延緩失能失智有助益，目前為國健署113年新增預防及延緩失能照護服務方案。

延緩阿茲海默症失智症針劑共兩款，皆為單株抗體：由百健與衛采共同研發的「樂意保」（Leqembi），以及禮來藥廠開發的「欣智樂」（Kisunla）。針對阿茲海默症早期病理機轉，清除大腦內的類澱粉蛋白（Amyloid-ß），以延緩認知退化，可用於治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症患者。

「樂意保」每兩周注射一次，後續可改為每月一次，研究顯示可延緩病程約26%；「欣智樂」則為每月施打一次，平均可延緩約35%，並採「固定劑量＋固定療程」設計，當類澱粉蛋白斑塊清除達標後可停藥。

天主教失智老人基金會呼籲，健保署應重視失智症者權益，癌症治療領域，免疫藥物已陸續獲得健保給付，失智症應比照辦理。另外，長照個案增加與期程延長，對家庭負擔日益艱鉅，我國對長照保險需要日益殷切，也需要政府主管機關重視與推行。

民眾為預防失智，也應盡早建構健腦生活型態。2025年大腦保健實作班帶領人培訓尚有宜蘭、高雄場次招生中，歡迎參考官網 https://www.cfad.org.tw，或電話洽詢：02-2332-0992分機103吳社工，預約一個不失智不失能的未來。