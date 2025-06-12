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兒托法草案 綠委指政院版5問題

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭沈能元／台北報導

立法院社福衛環委員會昨天審查「兒童托育服務法」草案，立委質疑政院版本有五大問題，盼立法階段將漏洞補上，保護兒童與家長權益。衛福部長邱泰源強調，「兒托法」將確實保護兒童安全，最重要目標是把規定變成法律位階。

昨逐條審查「兒童托育服務法草案」，立委林淑芬認為，該法規應促進兒童身心健全發展及性別平等。會議中也多討論離島、偏鄉及原鄉部落設置托育機構問題，以及居托服務中心應有相關評鑑機制等，昨草案尚未審查完畢，將擇期續審。

民進黨立委范雲、伍麗華昨天表示，政院版「兒童托育服務法」草案，在兒虐調查機制有五大問題，包括通報後未通知家長；處理過程應提供兒童保護及資源；被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議；被害兒童及家長針對調查結果無救濟機制；公布違法行為人或機構名稱期間比現行法還低。

伍麗華表示，托育法正值立法關鍵，應一併檢討現行兒虐調查機制漏洞，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制，呼籲立法時應完整補強制度，杜絕憾事重演。

時代力量、基進黨、綠黨及受害者家屬昨呼籲，「兒托法修法要來真的」。時代力量黨主席王婉諭表示，民間及時力過去在立院推動許久，如今迎來修法契機，希望逐條審查讓民間訴求都能落實，不再有下一個「剴剴」，包含設監視影音畫面並在雲端備份、保母監管大幅翻新、記點機制完善、提升保母資料透明度等。

立法院 托兒 受虐兒 修法

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