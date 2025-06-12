聽新聞
0:00 / 0:00

老虐頻傳 老盟：長照應當第一防線

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

老人保護案件通報量逐年攀升，近十年內成長三倍，原因多與親屬衝突、長期照顧及精神壓力有關。老人福利聯盟秘書長張淑卿說，一○七年至一一一年，共廿八件涉及照顧議題的重大老人家暴案件，案家無家暴通報紀錄占六成三，使用居家或日照等照顧服務者僅占二成二，「顯示長照服務應是預防憾事第一條防線 。」

聯合國將六月十五日訂為「世界老人虐待警醒日」，今年倡議的重點為「解決長照機構中老年人虐待問題」。老盟昨天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮」，盼打造高齡零暴力社會，並表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。

張淑卿指出，老盟調查發現，機構工作人員對老人保護通報概念認知不一致，僅六成四長照從業人員知道有老人虐待線上通報系統，五成二知道老人受虐可撥打一一三保護專線；發現老人受虐時，僅不到三成長照從業人員，知道可撥打一一○或一一九求助，「強化教育與建立防護網相當迫切。」

「過去談及長照機構管理，關注感染控制等議題，從業人員缺乏老人保護意識，連最基本約束時機，都有認知落差。」張淑卿表示，曾有機構人員為工作方便綁住長者，忽略約束也是限制人身自由，屬老虐樣態之一。近年住宿型長照機構相關評鑑，已納入老人保護作為「加分項」，盼未來能常規化，並擴及不同類別機構。

衛福部長照司副司長吳希文表示，住宿長照機構評鑑基準去年修訂後，已納入身障、老人等各類脆弱對象保護，另為強化各類機構重視住民保護，衛福部一一三至一一六年住宿機構照顧品質獎勵計畫，針對服務對象權益設有老人保護指標，藉由獎勵引導機構強化人員培訓，也透過督導地方政府辦理訓練時，將老人疏忽辨識工具等納入課程。

長照 銀髮族 家庭暴力

延伸閱讀

老盟舉辦第一屆「樂齡金安獎」 盼打造高齡零暴力社會

鄭光遠掌台鐵「至少降薪20萬」 交長稱工作是使命感：別思考薪水

綠要侯友宜回應館長赴陸 藍黨團秀賴、蔡合體館長照

照顧0歲到100歲 斥資2.28億元彰化秀水長照大樓動土

相關新聞

熱帶性低氣壓誕生！明接近台灣 恐出現8至10級強陣風

菲律賓東方海面熱帶擾動於今晚8時已增強為熱帶性低氣壓（TD），中央氣象署表示，熱帶性低氣壓明天白天將接近台灣東半部近海並...

東部海域規模6.4地震…馬祖首響國家警報 未來恐有規模5餘震

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。氣象署地...

21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

東部海域規模6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車途中整車狂晃：以為爆胎

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，縣內最靠近震央的豐濱鄉首當其衝，其中豐濱鄉長邱福順正好在開...

影／規模6.4強震玉里人奪門逃命 赫見電桿遭震歪「再搖10秒不敢想」

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。花蓮南區...

凌晨0時1分臺東近海規模5.0地震 花蓮震度達4級

根據中央氣象署地震觀測網資料，2025年6月12日凌晨0時1分，臺東縣近海發生芮氏規模5.0地震，震央位於北緯23.39度、東經121.54度，距離臺東縣政府北北東方約80.7公里，震源深度34.5公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。