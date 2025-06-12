老虐頻傳 老盟：長照應當第一防線

老人保護案件通報量逐年攀升，近十年內成長三倍，原因多與親屬衝突、長期照顧及精神壓力有關。老人福利聯盟秘書長張淑卿說，一○七年至一一一年，共廿八件涉及照顧議題的重大老人家暴案件，案家無家暴通報紀錄占六成三，使用居家或日照等照顧服務者僅占二成二，「顯示長照服務應是預防憾事第一條防線 。」

聯合國將六月十五日訂為「世界老人虐待警醒日」，今年倡議的重點為「解決長照機構中老年人虐待問題」。老盟昨天舉辦「第一屆樂齡金安獎頒獎典禮」，盼打造高齡零暴力社會，並表揚長期投入高齡照顧與防暴工作的個人及團體。

張淑卿指出，老盟調查發現，機構工作人員對老人保護通報概念認知不一致，僅六成四長照從業人員知道有老人虐待線上通報系統，五成二知道老人受虐可撥打一一三保護專線；發現老人受虐時，僅不到三成長照從業人員，知道可撥打一一○或一一九求助，「強化教育與建立防護網相當迫切。」

「過去談及長照機構管理，關注感染控制等議題，從業人員缺乏老人保護意識，連最基本約束時機，都有認知落差。」張淑卿表示，曾有機構人員為工作方便綁住長者，忽略約束也是限制人身自由，屬老虐樣態之一。近年住宿型長照機構相關評鑑，已納入老人保護作為「加分項」，盼未來能常規化，並擴及不同類別機構。

衛福部長照司副司長吳希文表示，住宿長照機構評鑑基準去年修訂後，已納入身障、老人等各類脆弱對象保護，另為強化各類機構重視住民保護，衛福部一一三至一一六年住宿機構照顧品質獎勵計畫，針對服務對象權益設有老人保護指標，藉由獎勵引導機構強化人員培訓，也透過督導地方政府辦理訓練時，將老人疏忽辨識工具等納入課程。