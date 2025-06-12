新冠疫情下修 快篩庫存恐過剩

衛福部疾管署日前下修此波新冠染疫人數，從一七一萬人調整為四十二萬，染疫人數減少，衛福部原請業者每日回報快篩試劑生產量，現改為每周回報。食藥署副署長王德原說，快篩許可證業者產品效期多為二年，目前還有一年半至二年效期，因疫情起伏，研判冬天疫情恐會再起，屆時快篩若有庫存，可提供民眾使用。

食藥署依疾管署建議，請快篩業者提高產量，並於今年端午連假加班，六月一日至七日業者快篩生產量高達七十二萬劑，六月八日至十四日達七十七萬劑，自五月廿日起截至六月十四日，國內家用快篩累計生產量將達二○五萬劑。

王德原表示，疾管署每周提供預估需求量，由食藥署轉知業者，評估是否需要調整，但業者也會接到民間的訂單，必須依合約出貨，是否因應疫情預估改變而調整產能，「要看業者自己」。至於庫存是否過剩，目前尚待觀察，依過去一、二年疫情狀況研判，新冠疫情「不會只有現在這波，冬天可能還有一波」，快篩若有庫存，屆時可供民眾購買。

王德原強調，食藥署依法無法要求業者增產或減產，國內多家業者配合疫情升溫，無怨無悔投入快篩生產，感謝業者協助，食藥署每周都依疫情發展檢討快篩產量，尊重自由市場經濟，「效期內有庫存沒關係，民眾有需求時，可購買效期內產品使用。」

基層藥師協會理事長沈采穎表示，近期到自家藥局購買快篩民眾稍有減少，除疫情降溫，也與供貨量提升有關，可購得快篩藥局變多，單一藥局買氣就可能下降；家用快篩效期為二年，近期天炎熱，疫情暫緩，但後續面臨颱風季，接著冬季到來，疫情恐再現高峰，「即使目前過剩，長遠來看，民眾仍會有需求，不會造成廠商銷售停滯」。