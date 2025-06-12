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主治醫師加班費將免稅 醫界：值班費也應納入

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為了留住醫院主治醫師，衛福部健保署針對主治醫師加班費給予稅賦優惠。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，政府體諒主治醫師辛勞，加班時數以百分之五十為上限，符合醫界期待，除加班費外，也應納入值班費，降低醫師向基層醫療流動的速度。

洪子仁說，現行賦稅制度，基層診所醫師可扣除營運成本後課稅，但醫院主治醫師全數收入幾乎均列為薪資所得，最高稅率可達百分之四十，醫院主治醫師長年承擔夜間值班、創傷重大手術與急重難罕症照護，平均每周工時高達七十至一○○小時，遠超過一般受薪階級，但加班費卻與薪資一併課稅，無法反映超時勞動的特殊性與貢獻。

昨天對於如何計算醫師加班費節稅提出許多版本，洪子仁指出，包括以醫師每月加班時數一百小時為上限，估算醫師年收入中約有十七萬至卅六萬元可節稅，節省稅率約百分之六至十二，每年稅收約少收卅億元。但因部分急重症科別每月加班時數遠超過一○○小時，有人提案以一定比率加班時數為上限，避免未設定上限出現浮濫申請問題。

洪子仁認為，勞基法規定，勞工一周工時四十小時，一個月四周為一六○小時，另加班節稅上限為四十六小時，占比約三成，為體諒醫師辛勞，建議加班時數上限不應低於百分之五十，最後決議以百分之五十為上限，目前醫師爆發離職潮的時機，提出此一政策盼穩定醫師心情。

洪子仁說，為了避免加班費浮報，呼籲應明確規範加班費計算項目，包括夜間門診、假日看診、急診手術、假日巡房、災害期間出勤、醫院評鑑會議等，確保符合實際醫療現場需求。只有調整合理稅負，才能讓更多醫院醫師願意留在第一線，維護醫療量能，避免流向診所，造成結構性失衡。

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