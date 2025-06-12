搶救人力 主治醫師加班費將免稅

護理人力流失，急診、神經科醫師也爆發離職潮，為了留住醫院主治醫師，衛福部健保署昨天首度討論醫師加班費所得稅免稅措施。健保署長石崇良說，經過討論，醫師加班免稅時數以整體工時的百分之五十為上限，預計新制於明年報稅時適用。

醫界反映，許多醫師離開醫院、轉往診所執業，除了診所不需要值夜班，另一原因是診所享有比醫院執業條件更好的稅負優惠。有人估算，同樣收入，醫院醫師繳稅金額可能是診所醫師兩倍。總統賴清德成立健康台灣推動委員會時，去年特別提到應讓醫師稅負符合公平原則。

健保署昨首度舉行「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，石崇良表示，醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任務需延長工時，也就是說，若超過基本工時每天八小時、每周四十小時，或於休息日執行職務，經討論加班免稅時數以整體工時百分之五十為上限。

石崇良說，新制適用對象為公私立醫院主治醫師，及一周工時八十小時的住院醫師，住院醫師半數工時可免稅；醫事服務機構有責任紀錄醫師平時工時及延長工時，以作為事後查證依據。由於涉及賦稅署認定，再決定衛福部給予函釋或修訂健保特管辦法，具備法源依據，預計新制將於明年報稅時適用。

昨天會議歷時近三小時，與會專家對醫師加班費給予免稅獲高度共識。「急重症科別真的快要垮掉了。」社區醫院協會榮譽理事長謝文輝說，神經科醫師幾乎全年無休，應給予誘因讓年輕醫師願意投入。社區醫院協會理事長朱益宏說，地區醫院很多科別醫師只有一或二人，避免醫師離職，醫師加班費免稅，對地區醫院尤為重要。

朱益宏說，目前診所醫師繳交所得稅時，其收入可扣除一定比率的必要成本支出，其餘執行業務所得再按照應繳所得稅率繳稅，但醫院醫師沒有此扣除項目，全部收入都要繳稅，甚至以所得稅率最高百分之四十計算，造成醫院醫師收入減少，愈來愈多醫師寧願自行開業，也不願在醫院服務。