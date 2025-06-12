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搭福森號列車 賞嘉義山林風光

聯合報／ 本報訊

阿里山林鐵「福森號」一位難求，有行旅「夢幻福森號．絕美特富野」企畫最完整遊覽阿里山與嘉義的深度旅程，從北門站到十字路站，盡賞阿里山森林與雲海風光。

漫步石棹步道群的茶之道，走訪特富野、頂湖步道，享受森林茶席，入住英迪格飯店；訪嘉市神社昭和十八J18，一嘗林聰明砂鍋魚頭、桃城豆花。

有行旅「夢幻福森號．絕美特富野」3天2夜旅程，9月20日至22日，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，更多行程請瀏覽有行旅官網

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