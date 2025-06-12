紀錄片跟拍 10國寶級匠師造王船

「我們是有信仰的人，而王船是無形的。」屏東10名國寶級王船匠師傾盡半生心力，為三年一科的東港迎王平安祭典打造王船；祭典中的王船一夕燒盡，為了留下記憶，他們打造一艘王船永久典藏於屏東縣王船文化館。此一過程記錄於「匠師與信仰」紀錄片中，昨於台北松菸誠品電影院首映。

片中5名匠師潘鳳得、陳明益、謝春長、蔡文化、蔡財安出席首映會，獲頒傳統工藝保存者登錄證書。這批逾70歲的匠師，多數從小學便開始學習建造王船，傳承古法雕琢每一細節。「王船不只是信仰，更代表先民的海洋智慧」匠師們說，只要王爺公保佑，無論如何都得做下去，「因為這就是我們的使命」。

「匠師與信仰」由屏東縣政府委由監製馮建彰團隊，歷時1年拍製完成，呈現匠師如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作，將信仰化為實體。馮建彰說，拍攝此片最重要的是完成「傳承」這件事，也樂意將這部片提供給相關文化藝術系所。

一艘王船耗資千萬，卻在一夕消失。「民俗祭典往往只是記錄當下，很少人知道打造祭典的過程。」文化部次長李靜慧說，王船文化館和紀錄片是留下文化記憶的重要方式，屏東縣政府透過展覽與影像，讓世界看見台灣的文化。

屏東縣長周春米臨時有重要會議無法出席，副縣長黃國榮代表出席，他表示，位於東港的王船文化館，是全台首座以國家級無形文化資產「迎王祭典」為主題的文化場館，期望透過紀錄片的播映，讓社會大眾與國際觀眾都能體會來自屏東的迎王船文化。

「匠師與信仰」今起在公視+串流平台獨家上架4K版，也將在TaiwanPlus、CNEX電視頻道首播，7月21日晚間10時在小公視播出。