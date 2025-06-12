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嘉義轉運中心 和欣月底停駛高雄線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義火車站後站的先期交通轉運中心，客運量不斷流失。記者魯永明／攝影
嘉義火車站後站的先期交通轉運中心，客運量不斷流失。記者魯永明／攝影

嘉義火車站後站的嘉市先期交通轉運中心從疫情衝擊起，客運量不斷流失，原有7家客運公司進駐經營中長途路線，只剩4家，旅客減少也使轉運中心內店家退租，最近和欣客運又公告「7502」嘉義往返高雄路線，27日起停止營運。

先期交通轉運中心由國光客運承租營運，嘉市府交通處指出，疫情期間有提供減少租金紓困，經營的困境會配合中央方案協助；嘉義區監理所也說，會協助解決各客運公司經營問題，針對國光營運交通轉運中心部分，可由市府提報交通部協助。

先期交通轉運中心有前後兩棟大樓，前棟包括嘉義客運、BRT、市區公車及幸福巴士，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林等7家中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣客運以及省道員林客運。

和欣客運預計27日零時起停駛嘉義往返高雄路線，和欣在嘉義另還有嘉義往返台中朝馬站的路線。消息傳出，嘉義地區網友認為「嘉義到高雄坐火車較方便」，也有人認為這路線途中會上、下交流道停其他站，比火車慢，令客運顯得缺競爭力，另有網友指若住嘉縣海線，搭高鐵去高雄才30分鐘。

國光客運站長兼國光商行經理謝連仲說，經營轉運中心前2年有獲利，BRT進駐時每天逾6千名乘客、假日逾萬人，招商攤位人潮滾滾，但受到疫情衝擊，民眾開車比例增加，加上高鐵競爭，日統、阿羅哈、台中客運退出，客運量減少逾3成，2023年與市府續約轉運中心營運權，但國道客運未比照公路客運有交通部補貼，虧本經營。

火車站 國光客運 嘉義 和欣

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