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熱帶性低氣壓誕生！明接近台灣 恐出現8至10級強陣風

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熱帶性低氣壓誕生！明接近台灣 恐出現8至10級強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
菲律賓東方海面熱帶擾動於今晚已增強為熱帶性低氣壓，氣象署表示，熱帶性低氣壓明（12）日白天將接近台灣東半部近海並影響台灣，屆時水氣增加，風浪也會增強，且巴士海峽易有8至10級強陣風。聯合報系資料照
菲律賓東方海面熱帶擾動於今晚已增強為熱帶性低氣壓，氣象署表示，熱帶性低氣壓明（12）日白天將接近台灣東半部近海並影響台灣，屆時水氣增加，風浪也會增強，且巴士海峽易有8至10級強陣風。聯合報系資料照

菲律賓東方海面熱帶擾動於今晚8時已增強為熱帶性低氣壓（TD），中央氣象署表示，熱帶性低氣壓明天白天將接近台灣東半部近海並影響台灣，屆時水氣增加，風浪也會增強，且巴士海峽易有8至10級強陣風。

氣象署指出，菲律賓東方海面熱帶擾動於今晚8時已增強為熱帶性低氣壓，今晚8時位於北緯17.8度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻東南方 670公里的海面上，向北北西移動，時速29公里。

氣象署表示，熱帶性低氣壓明天白天將接近台灣東半部近海並影響台灣。受到熱帶性低氣壓環流影響，明（12日）巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，提醒海面航行及作業船隻需多留意。

此外，明天南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

菲律賓 氣象署 巴士

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