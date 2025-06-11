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阿茲海默症進入藥物治療時代 醫界聯盟：應推動早篩計畫

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
近日衛福部核准兩款早期阿茲海默症針劑新藥，即將在國內使用，這項治療為病患帶來新選擇，也象徵台灣邁向失智症精準醫療的新時代。示意圖／ingimage
近日衛福部核准兩款早期阿茲海默症針劑新藥，即將在國內使用，這項治療為病患帶來新選擇，也象徵台灣邁向失智症精準醫療的新時代。示意圖／ingimage

近日衛福部核准兩款早期阿茲海默症針劑新藥，即將在國內使用，這項治療為病患帶來新選擇，也象徵台灣邁向失智症精準醫療的新時代。台灣醫界聯盟呼籲，早期且準確診斷是藥物發揮療效的關鍵，應推動全國性早篩計畫。

阿茲海默症針劑新藥新藥上市與啟用，對許多阿茲海默患者帶來希望。亞東醫院預計六月十九日上午完成全國首例自費施打案例，一森診所則可能在前一天就幫患者施打藥物。

延緩阿茲海默氏症失智症的針劑共有兩款，皆為單株抗體：由百健與衛采共同研發的「樂意保」（Leqembi），以及禮來藥廠開發的「欣智樂」（Kisunla）。針對阿茲海默症早期病理機轉，清除大腦內的類澱粉蛋白（Amyloid-ß），以延緩認知退化，可用於治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症患者。

「樂意保」每兩周注射一次，後續可改為每月一次，研究顯示可延緩病程約26%；「欣智樂」則為每月施打一次，平均可延緩約35%，並採「固定劑量＋固定療程」設計，當類澱粉蛋白斑塊清除達標後可停藥。

新旭生醫創辦人張明奎指出，阿茲海默症有兩大核心病理蛋白──類澱粉蛋白與Tau蛋白。類澱粉蛋白沉積通常出現在症狀出現之前10到15年，驗出類澱粉蛋白時，患者可能還沒有任何症狀；而Tau蛋白沉積與神經細胞損傷及病情惡化密切相關，一旦驗到Tau蛋白沉積，就是上述兩個藥物介入的時間。

因此，驗到Tau蛋白沉積更具有代表性，尤其是當磷酸化Tau蛋白形成纏結時，病情常快速惡化。透過Tau蛋白沉積做為生物標記，醫師可更精準判定病程與治療時機。張明奎也說明，病人腦中Tau蛋白累積的量可以預測這兩項針對類澱粉蛋白治療新藥的治療效果。

目前診斷工具包括：腰椎穿刺檢測腦脊髓液、PET影像檢查，以及新興的血液檢測技術。以新旭生醫研發的APN1607 Tau蛋白顯影劑為例，已在全球進行大規模人體試驗，同時已獲美國FDA快速通道資格（Fast Track Designation），未來有望協助在症狀出現前即完成確診與治療規劃。

台灣醫界聯盟創新生醫政策研究中心指出，面對藥物時代，失智防治策略也須從過去「照護導向」，轉型為「預防與早期介入導向」。政策上應推動全國性早篩計畫，建立「精準篩檢＋即早治療」模式，整合基層醫療、社區資源與健保體系，建立血檢初篩、生物標記確認與專科判讀的三層機制。唯有早期診斷、及時介入，才能真正發揮藥物效益，減輕未來社會與醫療的龐大負擔。

腦中類澱粉蛋白和Tau蛋白沉積與阿茲海默症病程關聯。圖／台灣醫界聯盟提供
腦中類澱粉蛋白和Tau蛋白沉積與阿茲海默症病程關聯。圖／台灣醫界聯盟提供

阿茲海默症 患者 失智症

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