全憑熱愛…美術科班到植物分類專家 林哲緯為自然留影

美術科班出身，卻成為植物分類專家，從學術期刊裡的科學繪圖到標本鑑定，都不在話下，林哲緯全憑對植物與自然的熱愛，也是近年發表多種世界新種秋海棠的幕後功臣。

林哲緯畢業於台灣藝術大學美術系，現任職於農業部林業試驗所。他向中央社記者表示，雖然從小是從美術班讀到美術系，但在幼稚園之前，他就對自然生物有濃厚興趣，家人也注意到此，更加以引導。

林哲緯說，像是在大學時代，他在植物圈方面的人際往來就遠比本科頻繁，也在大學時漸漸結識相關學術朋友，便開始幫他們的論文或學術出版品繪圖。

這奠定了林哲緯對「科學繪圖」的基礎，科學繪圖指在科學文獻中，客觀而精確描繪自然物件特徵的插圖。林哲緯現今於「自造自然—超越有機的共生」展中，也展出他描繪華萊士秋海棠（Begonia wallacei）等植物的繪圖作品。

掌握主題是林哲緯認為科學繪圖的關鍵，他說，透過觀察活體樣本、標本，以及檢視文獻，基於對主題類群的了解，就必然知道哪些細節特徵是需要在畫面上被凸顯出來的。

大學畢業後幾年，林哲緯輾轉進入林試所工作至今，近年除以繪者身分陸續發表「臺灣野生蘭精細插畫明信片：生態畫家林哲緯作品選」、「菇的呼風喚雨史：從餐桌、工廠、實驗室、戰場到農田，那些人類迷戀、依賴或懼怕的真菌與它們的祕密生活」等書，也在本業上開始投入標本鑑定與野外調查。

2013年，林哲緯2次遠赴婆羅洲野外考察、蒐集植物樣本。他說，他一直以來都想找喜愛的類群進行研究，但台灣植物類群多有人投入，他便將目光望向海外。回台後，他與時任中央研究院生物多樣性研究中心的專家彭鏡毅合作，兩人陸續發表多款新種秋海棠，如艾米達拉秋海棠（Begonia amidalae）。

林哲緯表示，植物在人類文明發展如拓荒史、園藝史中，都處在有趣的關鍵位置上。例如日治時代和台灣擁有密切關係的博物學家鹿野忠雄，他後來竟然是在戰爭中失蹤於現今馬來西亞屬地，也就是沙巴的擔布南到根地咬地區。

「誰能想到台灣與這個熱帶島嶼會有這種連結？當我在擔布南的山地森林中穿行時，總不時閃現『啊，這個好地方，是台灣的前輩消失了的處所啊？』」林哲緯細數，現今所見植物與歷史軌跡的纏繞，「我非常喜歡這些感覺。」

林哲緯繪圖作品現展出於「自造自然—超越有機的共生」展，即日起於台北101大樓內双融域AMBISPACE ONE展出至23日。