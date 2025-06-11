醫師加班費免稅 總工時50%為限最快115年報稅適用

衛福部攜手財政部研議修改醫院醫師所得稅制，今天與醫界會議獲共識，不論公私立醫院醫師加班費免稅，以總工時50%為上限，適用對象從住院醫師到主治醫師，最快明年報稅適用。

衛生福利部中央健康保險署舉行「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，署長石崇良晚間接受媒體聯訪表示，依據所得稅法第14條第1項第3類第4款規定，為雇主目的，執行職務支領差旅費、日支費及加班費不超過規定標準者，不納入所得稅課稅薪資所得。

石崇良說，因為醫院醫師工作性質特殊，可能需要緊急照會住院個案或執行長時間手術，工時非常長，但醫師常態時間以外執業所得，也就是收到的加班費是用一般稅收計算，不適用減免所得稅，今天會議就是醫院醫師在延長工作時間支領費用，適用不予課稅認定與規定標準。

石崇良表示，經過各層級醫院協會、私立醫療院所協會、醫師公會全國聯合會、財政部賦稅署、勞動部及衛福部醫事司、社保司等相關單位，凝聚共識為兼顧勞動條件及醫師特殊工作性質，「延長工時規定標準」以占總工作時間50%為上限，住院醫師也準用。

另外，石崇良說，如果有特殊情形，工時非常態性延長，如遇到重大災難，如火車翻覆或八仙塵爆等大型事故等，有超過上限部分者，則報主管機關核定。不僅是未納入勞基法的主治醫師，在勞基法內使用議定工時的住院醫師也適用，加班費減免所得稅。

石崇良說，後續將協助提供醫師工作性質與延長工時樣態，如輪班制、值班、休息日出勤等，及延長工時執行業務內容予賦稅署參考，公、私立醫院醫師最快明年報稅適用。醫院必須完整記錄一般工時與加班，作為事後查證，避免惡意將正常收入算入加班費，防堵逃漏稅。

石崇良表示，賦稅署所稱需由主管機關法令訂定延長工作時間及規定標準，由衛福部以函釋方式通案處理，或由健保署修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，將再跨部會討論決定。