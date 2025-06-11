北市南機場食物銀行疑震出超大裂縫 結構未受損虛驚一場

今天晚間19時發生芮氏規模6.4地震，台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。經巡查，梁柱結構未受損，應是粉刷層開裂。

今晚19時芮氏規模6.4地震，震央在花蓮全台有感，經北市府各局處巡查，中正區公所回報，中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。