北市南機場食物銀行疑震出超大裂縫 結構未受損虛驚一場
今天晚間19時發生芮氏規模6.4地震，台北市南機場、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。經巡查，梁柱結構未受損，應是粉刷層開裂。
今晚19時芮氏規模6.4地震，震央在花蓮全台有感，經北市府各局處巡查，中正區公所回報，中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱疑因地震造成裂縫。
經建管處與台北市結構技師公會、台北市土木技師公會聯合勘檢後，樑柱結構未受損，是粉刷層開裂，至於14號的隔間牆輕微受損，可用環氧樹脂填補，後續將要求住家辦理修繕。
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