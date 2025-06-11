影／規模6.4強震玉里人奪門逃命 赫見電桿遭震歪「再搖10秒不敢想」

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。花蓮南區玉里鎮在地震來時狂搖，洪姓民眾心有餘悸說，電線桿就在他眼前歪斜，若再多搖10秒不敢想像會有多大災情。

現場監視器畫面顯示，地震發生時，玉里民眾奪門而出，有小朋友受到驚嚇拔腿狂奔，大家聚在戶外，對地震議論紛紛。

玉里鎮洪姓民眾說當時和家人在家吃飯，他先聽到地鳴的聲響，後來開始搖動，因住家是鐵皮屋，趕緊叫孩子跑出去，正好目擊原本直立的電線桿在他面前震到歪掉。洪先生說，真的有嚇到，晃動程度只比3年前918地震稍微小一點點，如果再震個10秒，真的不堪設想。