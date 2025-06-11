快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

聽新聞
0:00 / 0:00

影／規模6.4強震玉里人奪門逃命 赫見電桿遭震歪「再搖10秒不敢想」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
東部海域今晚發生規模6.4地震，花蓮玉里鎮有電線桿被震歪。圖／民眾提供
東部海域今晚發生規模6.4地震，花蓮玉里鎮有電線桿被震歪。圖／民眾提供

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。花蓮南區玉里鎮在地震來時狂搖，洪姓民眾心有餘悸說，電線桿就在他眼前歪斜，若再多搖10秒不敢想像會有多大災情。

現場監視器畫面顯示，地震發生時，玉里民眾奪門而出，有小朋友受到驚嚇拔腿狂奔，大家聚在戶外，對地震議論紛紛。

玉里鎮洪姓民眾說當時和家人在家吃飯，他先聽到地鳴的聲響，後來開始搖動，因住家是鐵皮屋，趕緊叫孩子跑出去，正好目擊原本直立的電線桿在他面前震到歪掉。洪先生說，真的有嚇到，晃動程度只比3年前918地震稍微小一點點，如果再震個10秒，真的不堪設想。

花蓮 地震

延伸閱讀

花蓮東部海域地震 苗栗最大震度4級在南方鯉魚潭

71歲貨車司機沒降車斗扯倒電桿 騎士停紅燈遭擊中

桃園機捷因應地震 全線列車慢速巡檢

東部海域規模6.4強震全台有感 嘉義驚現「地震雲」

相關新聞

東部海域規模6.4地震…馬祖首響國家警報 未來恐有規模5餘震

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。氣象署地...

21縣市國家級警報響！晚上7時東部海域規模6.4強震 最大震度5弱

台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱...

熱帶性低氣壓今晚增強 這日降雨範圍最廣、雨量最驚人

輕颱「蝴蝶」今上午生成，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，目前菲律賓東方海面熱帶擾動預計今晚間增強為熱帶性低氣壓（TD），預估...

東部海域規模6.4強震弄歪電桿 豐濱鄉長開車途中整車狂晃：以為爆胎

今天晚上7時東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，縣內最靠近震央的豐濱鄉首當其衝，其中豐濱鄉長邱福順正好在開...

影／規模6.4強震玉里人奪門逃命 赫見電桿遭震歪「再搖10秒不敢想」

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。花蓮南區...

吃剩油豆腐倒回滷鍋！台南周氏蝦捲遭爆食安疑慮 衛生局稽查3項缺失限期改正

台南知名餐飲業「周氏蝦捲」遭爆員工將客人吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發食安疑慮，南市衛生局今早會同消保官前往相關稽查，稍早結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。