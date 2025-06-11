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花東規模6.4強震北市也遭殃 南機場食物銀行梁柱震出裂縫
今天晚間19時發生芮氏規模6.4地震，震央在花蓮，全台有感。經北市府各局處巡查，中正區公所回報，中正區忠勤里、位於中華路二段301巷12、14號的「南機場食物銀行」內梁柱，疑因地震造成裂縫。目前已由建管處通報技師處理。
另外，北市1999有接獲內湖區康樂街民眾通報，疑聽到變電箱爆炸聲而後發生停電，但經查台電並未有變電箱爆炸事故通報，且1999再去電時，該民眾表示已復電，應與地震無關。
今晚19時的強震，台北市最大震度為2級，北市長蔣萬安第一時間也在臉書報平安，表示剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。不少住高樓的民眾驚呼真的蠻大的！
北市災防辦晚間表示，經過各局處巡查，已針對所轄院區、場館、建物、在建工程等完成查報，均未有災情或異常狀況。消防局的消防車在北市各轄內進行巡查，亦均未發現異狀。不過中正區公所稍早回報，位於南機場的忠勤里南機場食物銀行內梁柱，疑因地震造成裂縫。已由建管處通報技師處理。
營運食物銀行的忠勤里長方荷生，晚間接受本報電訪表示，儘管這次地震比上次0403地震小多了，不過食物銀行卻震出一條大裂縫，他趕緊通報區公所，晚間建管處、技師都已經來查看，目前看應該不會影響食物銀行營運，但如果真的不行，也有其他地方可以讓食物銀行繼續運作。
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