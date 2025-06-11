21國醫學及資訊專家參訪 彰化員榮秀智慧醫療成果

外交部國際合作發展基金會今天邀請全球21國醫學、資訊等專業人士來台參加「智慧醫療AI運用研習班」，並參訪彰化縣員榮醫療體系將AI人工智能運用在醫療領域，員榮醫療體系總院長張克士表示，近年來員榮將AI等智慧科技判讀運用在肺癌篩檢、腦部腫瘤檢測等，以協助醫師快速且精準制定治療計畫，提升醫療品質。

此次參訪員榮的「智慧醫療AI運用研習班」成員有南非醫學協會資訊科技部、阿曼衛生部資訊司總司長、突尼西亞心臟科專家等25人，還有來自波蘭、匈牙利、巴西、巴林、愛沙尼亞等國產官學界人員今天參觀員榮醫院智慧病房、AI電腦斷層肺癌輔助判讀、最新AR擴增實境智慧眼鏡運用、牙醫部、胃食道逆流中心等智慧醫療特色場域。

張克士說，近年來員榮體系積極導入各項智慧科技，包括AI電腦斷層低劑量肺癌篩檢輔助判讀系統，顯著提升判讀效率與準確性，至今已執行兩萬多例，並且應用DeepMets磁振造影人工智慧軟體，準確檢測轉移至腦部的腫瘤，並提供詳細分析結果，協助醫師快速且精準制定治療計畫。員榮體系智慧病房也建置AI熱成像防跌偵測系統，防止病患跌倒提升病人安全。

張克士說，2021年員榮醫院骨科主任陳建甫還跨海指導遠在3千公里外、配載AR眼鏡的蒙古醫師執行手術，至今已與蒙古進行19場跨國臨床醫療討論會，包含乳房外科手術、脊椎矯正手術、複雜傷口手術等多場外科手術。