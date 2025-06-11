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規模6.4地震 雙北捷運巡軌無異常恢復正常行駛
台灣東部海域今天晚間7時發生芮氏規模6.4地震，雙北明顯有感。台北捷運公司及新北捷運公司均表示，經設備巡檢確認無異常，已恢復正常行駛。
根據交通部中央氣象署最新資訊，今天晚間7時發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣5弱。
台北捷運公司指出，晚間7時發生有感地震，立即按照標準作業程序進行列車慢速巡軌作業，並派員檢視設備，確認無異常後，全線列車已在晚間7時19分恢復正常行駛。
新北捷運公司表示，發生地震後，新北捷運環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌全線列車立即依標準作業程序慢速行駛巡檢，並在晚間7時21分完成設備巡檢，全線恢復正常營運。
此外，台北市災害防救辦公室指出，已派遣消防車前往轄內巡查，同時請各局處查報災情，截至晚間7時20分皆未接獲通報。
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