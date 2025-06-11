當未成年子女成施暴者 現代婦女基金會提供親職支持

據衛福部統計，2024年台灣家暴通報人數高達13萬8千多人，平均不到4分鐘就有1人受暴，受暴人數逐年升高。每年6月為家庭暴力防治宣導月，現代婦女基金會今召開記者會指出，近年來「卑親屬對尊親屬施暴」案件中，未成年子女成為相對人的案件約占3%，部分孩子是在高衝突家庭中成長的「受傷孩子」，暴力行為是長期家庭失衡與創傷的反射。

「我不是故意的…但我真的受不了她一直罵一直罵。」這是15歲的小曜在輔導室裡，含淚說出的第一句話。小曜是長子，從小目睹父親對母親施暴，母親在創傷中獨自撐起家務與教養責任，因壓力而嚴厲管教孩子，小曜逃進手遊世界，抗拒上學，與母親的衝突日益激烈。在一次爭執中，他情緒失控，推打母親並摔壞了她的手機。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，近年來「卑親屬對尊親屬施暴」的家暴案件中，未成年子女成為相對人的案件約占3%，背後成因複雜難解。部分孩子是在高衝突家庭中成長的「受傷孩子」，伴隨身心症狀、手機成癮或注意力不足等議題，暴力行為其實是長期家庭失衡與創傷的反射。

邱淑華指出，這類型案件的受害者大部分是母親，她們在承受伴侶暴力或指責之下，還須面對孩子情緒失控甚至施暴。無論是肢體或精神暴力，這些母親往往並非第一次受暴，而是在暴力越趨嚴重、傷害日益升高，甚至是孩子在外也有失控或脫序行為時，才選擇對外求助。對她們來說，施暴的丈夫或許可以離開，但面對孩子的攻擊行為時，卻讓她們陷入深深地自責與無助，無力應對，亟需社會更多理解與支持。

為回應這項挑戰，現代婦女基金會自2020年起將「未成年相對人」納入服務重點，除推動跨系統合作，串聯學校輔導、心理與教育資源，建立協力支持網絡，同時透過「家庭關係諮詢」協助家長理解孩子行為背後的情緒與需求，提供親職支持與心理輔導，陪伴家庭走向修復。

現代婦女基金會今年持續推動「受暴家庭扶助計畫」，以「善意集結 用愛守護」為年度主軸，邀請人氣男團Ozone擔任「用愛守護」公益大使，號召社會大眾以實際行動支持。基金會也推出「捐款贈暖心好禮」公益活動，凡捐款滿額即可獲得象徵守護與祝福的「平安果語禮盒」與「勇氣果語法式軟糖」，讓每一份善意都成為陪伴受助家庭復原的重要力量。

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