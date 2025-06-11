東部海域規模6.4地震…馬祖首響國家警報 未來恐有規模5餘震
東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。氣象署地震預測中心主任吳健富指出，此次地震為第二次適用去年9月1日國家級警報所發佈的門檻，且也是首次針對離島連江縣發布國家級警報。吳健富提醒，未來3天恐有規模5或規模5.5餘震。
吳健富表示，台灣70％地震都發生在台灣東部海域，今晚這起規模6.4地震為獨立事件，主要是菲律賓海板塊雨歐亞大陸海板塊碰撞所致，這地區過去地震資料顯示蠻多規模5以上的地震，且深度都較淺，因此民眾很有感，但這樣的地震，後續的餘震不會太多，只是仍提醒民眾未來3天仍需注意規模5或規模5.5的地震。
吳健富指出，由於深度較淺，因此全台有感，適用去年9月1日起國家級警報新發布的門檻，針對預估規模達6.4、震度3級以上縣市發布，因此今晚全台都有收到國家級警報，這也是今年第2次適用新的標準。
根據統計，較靠近震央的長濱最大震度為5弱，5弱處搖了1秒，4級搖了15秒，3級搖了14秒，花蓮石梯坪搖了9秒，彰化縣搖了5秒，當地居民感受較為強烈；另外，0至2級地區搖得時間較長久，因此北部高樓層感受也很有感。
另外，吳健富提及，今晚發生的規模6.4地震，地震速報在第29.4秒時，也針對連江縣發布國家級警報，這是首次針對離島發布國家級警報。
從歷史紀錄來看，自1973年至昨天止，從地震半徑15公里搜尋規模3至9地震，其中規模5以上地震共有15個，深度都較淺，約20至30公里，其中1999年11月2日發生規模6.9地震，地震深度31.33公里，以及2022年3月23日發生規模6.7地震，地震深度25.7公里，這2起地震都與今晚地震狀況較類似，其中2022年3月23日規模6.7地震，當時連江縣最大震度也有1級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言