東部海域規模6.4地震…馬祖首響國家警報 未來恐有規模5餘震

東部海域今晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。氣象署地震預測中心主任吳健富指出，此次地震為第二次適用去年9月1日國家級警報所發佈的門檻，且也是首次針對離島連江縣發布國家級警報。吳健富提醒，未來3天恐有規模5或規模5.5餘震。

吳健富表示，台灣70％地震都發生在台灣東部海域，今晚這起規模6.4地震為獨立事件，主要是菲律賓海板塊雨歐亞大陸海板塊碰撞所致，這地區過去地震資料顯示蠻多規模5以上的地震，且深度都較淺，因此民眾很有感，但這樣的地震，後續的餘震不會太多，只是仍提醒民眾未來3天仍需注意規模5或規模5.5的地震。

吳健富指出，由於深度較淺，因此全台有感，適用去年9月1日起國家級警報新發布的門檻，針對預估規模達6.4、震度3級以上縣市發布，因此今晚全台都有收到國家級警報，這也是今年第2次適用新的標準。

根據統計，較靠近震央的長濱最大震度為5弱，5弱處搖了1秒，4級搖了15秒，3級搖了14秒，花蓮石梯坪搖了9秒，彰化縣搖了5秒，當地居民感受較為強烈；另外，0至2級地區搖得時間較長久，因此北部高樓層感受也很有感。

另外，吳健富提及，今晚發生的規模6.4地震，地震速報在第29.4秒時，也針對連江縣發布國家級警報，這是首次針對離島發布國家級警報。