OHCA生死交關 消防及醫院急診人員協力締造生命奇蹟

「到院前心跳停止」（OHCA）是生死交關的重要時刻，將病患從鬼門關搶救回來，是消防局救護人員及醫院急診室急欲締造的生命奇蹟。彰化縣消防局和美分隊高級救護員林建宏結合彰基醫學中心即刻救援，最近就創造2件OHCA成功復甦的生命奇蹟。

彰基醫學中心指出，「OHCA」病人心跳停止、呼吸中斷，臨床上等同於進入死亡狀態，從一通119的即刻求助，展現現場高品質CPR的開始，最終讓患者戰勝死神，不僅恢復生命，是一群不眠不休、堅守崗位的院前救護與醫療團隊努力的成果。

彰基舉兩案例，第一位案例為50歲王姓男性，在工作空檔坐於戶外建築鋼材上時突發昏厥，同事誤以為是過勞虛脫，實則為生命斷線的前兆，所幸同仁即刻撥打119，和美消防分隊高級救護員林建宏與陳甄鴻火速趕抵，到達現場即確認患者無呼吸、無脈搏，立即施行高品質CPR並啟用AED（自動體外電擊器）電擊。

彰基指出，王男僅一次電擊後，即恢復自主心跳，隨即轉送彰基醫院。院方醫療團隊在黃金時間內打通阻塞血管，並轉入加護病房，經密集治療後，王男在一周後康復出院，王男感謝：「我有三次命危通知，能活下來，要感謝救護隊即時救援和醫療團隊的努力。」

另一名成功復甦的患者為30多歲女性，也是林建宏救護員接的個案，由於病患當下即失去意識，經專業評估後判斷為OHCA，立即執行CPR與AED電擊，並施行氣道處理及藥物與電擊接力搶救，完成高強度急救流程，她抵達彰基後，診斷為嚴重心肌梗塞，立即啟動心導管手術與葉克膜救治，最終順利恢復意識。

彰基急診部主任李宗翰醫師指出，從這兩個案例可看出，彰基在智慧派遣專業的操作及評估並與彰化縣消防局的合作無間。而每一次的急救復甦成功，代表了每一次背後的訓練、專業人員的制度改善與討論，才有如此成果。

李宗翰呼籲民眾如果有急性胸痛、喘、胸悶或者是休息後無法改善，應立即聯絡119以免延誤就醫。從智慧派遣、現場緊急處置，到院前心電圖檢查與醫師遠距判讀，再銜接心導管室、加護病房與葉克膜的搶救，每一環皆須精準無誤，才能完成ROSC（恢復自主循環）。因此，每一次的成功復甦，都是制度、訓練與無數急救英雄共同努力的成果。