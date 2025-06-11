花東6.4強震憾全台！左右搖還上下震 消防署：尚無災情
消防署指出，台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，全台大晃動，不僅左右搖晃且還上下震動，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，深度30.9公里，目前統計全台尚無災情傳出，但不少民眾都明顯感到地震巨大搖晃的威力。
中央氣象署指出，台灣東部海域今天晚7時發生規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位在花蓮縣政府南方69.9公里，台東長濱最大震度5弱，花蓮、南投、嘉義、高雄也有4級。
消防署指出，截至今晚7時40分，全省各縣市消防局尚無接獲災情通報，消防署表示，仍會持續監控災情，也呼籲民眾暫時勿前往山區及鄰近溪流場域活動。
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